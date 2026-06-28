女優の本田翼が、誕生日の様子を公開した。２７日に３４歳の誕生日を迎えた本田は、自身のインスタグラムを更新。「ありがとう」と記し、グリーンのデコレーションが施された豪華なケーキを前に、花束を抱えて満面の笑顔を浮かべる自身のショットをアップした。この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます！」「めっちゃ可愛いです！！」「愛にあふれてて最高です」「かわいくて素敵な笑顔」「いつまでもかわいい