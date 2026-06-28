フリーアナウンサーの中川安奈さんが6月28日、自身のインスタグラムを更新。FIFAワールドカップ2026の決勝トーナメント・1回戦「日本」対「ブラジル」の試合が行われる、アメリカ南部テキサス州のヒューストンを訪れた様子を投稿しました。 【写真を見る】【 中川安奈 】W杯「日本」×「ブラジル」観戦でヒューストンへ「社会人になってからは初のプライベート海外♡」中川安奈さんは「Houston, Texas🇺&