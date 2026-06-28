ヤクルトと巨人の元内野手でタレントの長嶋一茂（60）が28日放送の、日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。学生時代に好んで全身につけていた香りについて言及した。「においのゲンバ」の特集。かまいたち濱家隆一が「まず女性に人気の香りがあるエリアだそうです」と説明した。一茂は「俺はムスクだと思うね」と持論を展開してさらに「やっぱり男性フェロモン」と話した。濱家が「ムスクって男性