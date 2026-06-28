名優・緒形拳の孫であり、緒形直人の息子である緒形敦は、2017年放送の役所広司主演TBS日曜劇場『陸王』で俳優デビューした。祖父は『太閤記』（1965年）と『峠の群像』（1982年）で、父は『信長 KING OF ZIPANGU』（1992年）で大河ドラマの主演俳優を務めた。緒形敦にとって2026年放送の『豊臣兄弟！』が、大河ドラマ初出演作となる。初登場は第19回だった。演じるのは、織田家一門の武将・織田信澄である。“イケメン研究