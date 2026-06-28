◇プロ野球 セ・リーグ 広島ー阪神(28日、マツダスタジアム)4回に勝ち越しを許していた阪神。6回の先頭で打席に向かった佐藤輝明選手が一振りで試合を振り出しに戻して見せました。対する先発は岡本駿投手。初球にツーシームを投じるも、佐藤選手は完璧にとらえます。振り抜くと佐藤選手は確信。打球を振り返って目で追った岡本投手も、ガックリと頭を垂れ、膝に手をつきました。佐藤選手は悠々とダイヤモンドを一周し、ホームイン