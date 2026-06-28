北海道・旭川東警察署は、2026年6月28日、東神楽町基線で砲弾の様なものを発見したと発表しました。午前8時半ごろ、住人から「納屋を整理中に砲弾の様のものがでてきた」と警察に通報がありました。砲弾の様のものは、全部で3本で長さは30から20センチほどです。午前11時半前に自衛隊によって回収され、付近は、一時交通規制が実施されましたが現在は解除されています。