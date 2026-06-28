サッカー元日本代表の田中マルクス闘莉王氏（45）が、自身のYouTube「闘莉王TV」を更新。FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の決勝トーナメント1回戦、日本―ブラジル戦の結果を予想した。今大会のブラジル代表を「俺が生きてきた中で一番弱い」と酷評した闘莉王氏。日本戦の予想を聞かれ、「俺の理想は2―1で日本」と言い切った。日本びいきの理想的な予想では90分以内の勝利だが、「どんな形でも突破すればいい」とPK戦