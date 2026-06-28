きのうからきょうにかけ、さいたま市浦和区でごみ集積所の看板が相次いで焼ける火事があり、警察は放火事件の可能性もあるとみて捜査しています。きのう午後11時半ごろ、浦和区岸町で「ごみ集積所で看板が燃えている」と通行人の男性から110番通報がありました。警察によりますと、ごみ出しの曜日などが書かれたプラスチック製の看板1枚が焼けたということです。また、このおよそ30分後、500メートルほど離れた場所でも、ごみ集積