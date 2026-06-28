「わが麗しき恋物語」などで知られる、歌手のクミコ（71）が28日、自身のXで20日に老衰のため、91歳で死去した美輪明宏（みわ・あきひろ）さんをしのんだ。クミコは「昨日『みんな同じ人間だねフェス』でも『ヨイトマケの唄』を歌いました。愛と平等と自由と勇気を体現された美輪さんの背中を、ずっと追いかけていきたいと思っています。歌を超えた歌を教えてくださった美輪さんに心から感謝しています」とつづり、美輪さんへ感謝