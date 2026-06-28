◇パ・リーグオリックス―楽天（2026年6月28日ほっともっと神戸）3連敗中のオリックスはスタメンを大幅に変更して連敗脱出を図る。打率・344と好調な山中を今季初の1番に据え、「9番中堅」には下半身のコンディション不良が回復して27日に1軍再昇格した渡部が入った。「8番捕手」には今季初スタメンの福永を抜擢した。両チームのスタメンは以下の通り。【楽天】（右）中島（中）辰己（二）黒川DHマッカスカー（一）