◆パ・リーグオリックス―楽天（２８日・ほっともっと神戸）今季３度目の４連敗だけは避けたいオリックスは、渡部遼人外野手が「９番・中堅」でスタメンに名を連ねた。下半身のコンディション不良から復帰し、３日の巨人戦（東京ドーム）以来の先発出場。捕手には福永が入り、若月は２２試合ぶりのベンチスタートとなった。【オリックス】１番・一塁山中２番・二塁太田３番・左翼西川４番・右翼中川５番・ＤＨ森友６