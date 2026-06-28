暑くなると気になり出す、タプタプの二の腕。「ノースリーブや半袖を着ると目立つ……！」そんな人におすすめなのが、郷ひろみさんの専属トレーナー・吉田直輔さんに教わる、1日1分の簡単ストレッチ。二の腕の後ろ側を気持ちよく伸ばしながら、肩甲骨まわりや背中もすっきり。手軽にできるので、ぜひすきま時間に試してみて。1日1分「二の腕すっきり」ストレッチのやり方➀ 壁の前に立ち、壁から足1つ分離れたところに右足、