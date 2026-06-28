元AKB48でタレントの板野友美さん（34）が2026年6月23日、自身のインスタグラムを更新。東京ディズニーシーで撮影した、ドット柄のキャミソール姿を披露した。「BLACKドットディズニーコーデ」板野さんは、「BLACKドットディズニーコーデ」といい、大きなカチューシャをつけて、手すりに片手を置いたショットを含む8枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、黒地に白いドット柄のキャミソールに白のワイドパンツ