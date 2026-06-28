華道家でタレントの假屋崎省吾さんが28日、公式ブログを更新し、老衰のため20日に亡くなった美輪明宏さんを追悼しました。美輪さんの大ファンと公言していた假屋崎さん。ディナーショーで共演したほか、美輪さんが假屋崎さんの個展に来場したり、假屋崎さんが美輪さんの自宅を訪問するなど公私にわたる親交があったといいます。■假屋崎省吾さん オフィシャルブログより美輪明宏さんの訃報、合掌 おはようございます美輪明宏さんの