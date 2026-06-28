◇セ・リーグ阪神―広島（2026年6月28日マツダ）開幕からの無傷の10連勝を狙って先発した阪神・高橋遥人投手（30）にとって、敵地での広島戦は苦しい展開が続いた。初回に大盛の三塁打と菊池が犠飛、2回には佐々木に右翼ポール直撃の本塁打を浴びると、同点で迎えた4回は無死一塁から自らのボークで二進を許し、遊ゴロと石原の中前適時打で勝ち越しを許した。高橋は開幕10連勝なら、球団では御園生以来、79年ぶりの記録