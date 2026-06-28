俳優の舘ひろし（76）が27日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。上京のきっかけを明かした。MCの「極楽とんぼ」加藤浩次が「そもそもは、東京には何で出てこられたんですか」と上京のきっかけを聞かれた舘は「女の子を追いかけて出てきたって感じ」と告白。「元々は名古屋で、親父が医者だったんで、“お前も医者になれ”って医学部を受験したんですけど、ラグビーばっかりやっていて、全部落ちち