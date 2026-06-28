「広島−阪神」（２８日、マツダスタジアム）阪神の高橋遥人投手が２点のリードを守りきれず、四回に勝ち越し点を許した。初回に味方打線が２点を先制したが、その裏に菊池の犠飛で１失点。さらに二回は佐々木に右翼ポール直撃の同点ソロを浴びた。四回は先頭の小園に安打を打たれると、けん制がボークを取られ、無死二塁とピンチを広げた。１死三塁となって、石原に勝ち越しの適時打を献上。今季の複数失点は全て六回以降