師匠の前で見事に勝利を飾った。２８日の小倉９Ｒを制したのはナリタエスペランサ（牡３歳、栗東・福永）。マイペースの逃げ切りで３勝目を飾り、福永師は「中１週でも状態は良かった。馬の頑張りとジョッキーがうまく乗ってくれて、いい勝ち方ができたと思います。ひと息入れて様子を見ながら、菊花賞（１０月２５日・京都）を選択肢に入れて考えていけたら」と満足げにした。ジョッキー時代の師匠である北橋修二元調教師と並ん