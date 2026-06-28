名古屋グランパスは28日、DF野上結貴、DF佐藤瑶大、DF河面旺成、MF浅野雄也、GK武田洋平、MF内田宅哉、FW永井謙佑、MF甲田英將、FW杉浦駿吾、MF菊地泰智、GK萩裕陽、DF久保遥夢、MF山中亮輔の13選手と2026/27シーズンの契約更新に合意したことを発表した。名古屋は23日、すでに14選手との契約更新を発表している。