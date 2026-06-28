V・ファーレン長崎は28日、GKルカ・ラドティッチと26/27シーズンの契約を更新したことを発表した。ラドティッチはクラブを通じ、「2026/27シーズンもこのチームの一員でいられること、本当に嬉しく、心からワクワクしています!毎試合・毎トレーニング、全力で戦い続けます!しっかり準備して、最高のコンディションでシーズンに臨みます!長崎のみなさんのために、絶対に良いシーズンにしてみせます!変わらず、熱い応援、これか