セレッソ大阪は28日、アバディーン(スコットランド)から期限付き移籍で加入していたFWイェンギ・クシニの移籍期間満了を発表した。イェンギ・クシニは今年1月に期限付き移籍で加入。加入発表前日には、実弟FWテテ・イェンギの町田への期限付き移籍加入が発表され、兄弟そろっての来日が話題となっていた。百年構想リーグで4試合に出場したイェンギ・クシニはクラブを通じ、「セレッソ大阪で過ごした時間のすべてに対して、関