◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（２８日・マツダスタジアム）広島が、阪神・高橋遥人投手を相手に逆転に成功した。同点の４回先頭で左翼線安打を放った小園が、続く佐々木の打席で高橋のボークで二塁進塁。佐々木の遊ゴロで三塁へ進み、石原の中前適時打で勝ち越しのホームを踏んだ。石原は、５月２３日の中日戦（マツダ）で今季１号ソロを放って以来の今季２打点目。好投手から今季初タイムリーで貴重な得点をもたらした。