◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（２８日・マツダ）阪神・高橋遥人投手がプロ初のボークでピンチを招き、追加点を許した。４回無死一塁、一塁走者の小園へけん制を行った際の動作がボークと判定された。その後、高橋は一塁塁審と会話し、ボークについて説明を受けているようだった。４回無死二塁となり、佐々木の遊ゴロで三塁へ進まれた後、７番・石原の中前適時打で勝ち越しを許した。