NPB(日本野球機構)は28日の公示を発表。ソフトバンクは同日のロッテ戦に先発する、松本晴投手を登録しました。前回登板となった6月10日の阪神戦では、打線の奮起もあり5回81球を投げ2失点で今季4勝目。その後、17日のファーム・オリックス戦に先発し、5回無失点と調整を行ってきました。今季はここまで10試合に先発し、4勝2敗、防御率3.74をマークしています。