戦後81年目の沖縄「慰霊の日」を迎えました。あまりにも多くの民間人が犠牲となった沖縄戦の教訓は生かされているのでしょうか。【写真を見る】沖縄の離島で部隊を増強、長射程のミサイル配備も進める戦後81年の沖縄慰霊の日 「記憶の継承」が課題23日、迎えた慰霊の日、沖縄戦などの戦没者24万2659人の名前が刻まれた「平和の礎」の前では...宜野湾市民（83）「おばさん、おじさん、81年になります。たくさんの犠牲の上に私たちは