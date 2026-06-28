「広島−阪神」（２８日、マツダスタジアム）広島の佐々木泰内野手が同点の３号ソロを放った。１−２で迎えた二回先頭で相手先発・高橋遥人が投じた直球を強振。ライナー性の飛球は右翼ポールに直撃する一発となった。審判団がリプレー検証を行うも判定は覆ることなく、本塁打が確定した。「思い切って自分のスイングができました。いつもライトを越えてくれないので『越えてくれ』と思って走りました。良い結果につながった