２６日、撮影に応じる南埜佑芽（左）と村上茉愛コーチ。（遵義＝新華社記者／周宣妮）【新華社貴陽6月28日】中国貴州省遵義市で26日、第19回アジアジュニア体操競技選手権大会（女子）が行われ、日本は団体総合で銀メダル、個人総合では南埜佑芽（14）が銅メダルを獲得した。女子団体決勝は、跳馬、段違い平行棒、平均台、床運動の4種目で競われ、中国が合計163.563点で1位、日本は157.329点で2位だった。個人総合決勝で