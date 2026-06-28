元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織（39）が25日、自身のインスタグラムを更新。長男（3）へ作った手作りの“新作”キャラ弁を披露した。【写真】「クオリティ高い」「ほんっとうにすごすぎますー！」木村沙織が披露した愛情にじむ“キャラ弁”SNSでたびたびキャラ弁を披露している木村。これまで、スヌーピーやマリオなど多彩なキャラクターを表現した愛情たっぷりのお弁当を紹介している