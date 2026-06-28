プロ野球・中日は28日、篠粼国忠投手の登録を抹消しました。プロ1年目の篠粼投手は3日のソフトバンク戦で1軍デビューし、11回1アウト1塁3塁でマウンドに上がると無失点で切り抜けました。ここまで3試合に登板し合計2回2/3を1失点、防御率3.38としています。