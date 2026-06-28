かまいたち山内健司（45）が28日、日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。人間ドックで鼻の「再検査」が出たことを告白した。さまざまなものを嗅ぐ「においのゲンバ」がこの日のテーマ。MCかまいたち濱家隆一が「今日は東京ドームシティにきています。今日はにおいのゲンバということです。におい、香りというのは、テレビでは伝わりにくいので、ちょっと避けられがちなんですが、あえて今話題の香