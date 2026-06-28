歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が28日、インスタグラムを更新。20日に老衰のため、91歳で死去した美輪明宏（みわ・あきひろ）さんをしのんだ。團十郎は「初めてお目にかかったのは美輪明宏さんの公演での舞台の楽屋でした。終演後にお目にかかり印象的な出会いであった事、思い出します」と振り返った。続けて「その後は、オーラの泉などでもお世話になりました。美輪さんの残してくださった言葉や美意識は私にとっても心に残るもの