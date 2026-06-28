日本の国会では、高市総理からの異例の要求に波紋が広がりました。その高市総理の発言は「中傷動画の疑惑」に関連して、事実関係の確認に迫られる中で飛び出しました。【写真を見る】秘書と動画作成者のLINEについて、答えを避け続ける高市総理秘書と動画作成者のLINE繋がり 答えを避け続ける高市総理中道改革連合後藤祐一 衆院議員「LINEグループのメンバーになったということで間違いありませんか」高市総理の陣営が、総裁選挙