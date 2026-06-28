知人女性にSNSで「きょうも会いたいです」などとメッセージを繰り返し送り、ストーカー行為をしたとして、群馬県前橋市役所に勤務する男が逮捕されました。警察によりますと、前橋市役所財務部に勤務する宮下修治容疑者（41）は、今年3月から今月にかけて、知人の30代の女性に対し、「今日も会いたいです」「一緒に帰ろう」「暇してたらランチしよう」などと26回にわたりSNSでメッセージを送り、ストーカー行為をした疑いがもたれ