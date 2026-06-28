NPB(日本野球機構)は28日の公示を発表。ヤクルトは山野辺翔選手を登録しました。山野辺選手は5月17日に並木秀尊選手との入れ替わりで今季初昇格も、4試合の守備固めや代走起用のみにとどまり同29日に抹消。ファームで再調整を積んできました。直近出場となった23日のファーム・DeNA戦では4打数4安打の猛アピール。1軍でも躍動を見せられるか注目です。