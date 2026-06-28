【モデルプレス＝2026/06/28】女優でタレントの夏菜が6月27日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを公開した。【写真】36歳朝ドラ女優「雰囲気変わる」ハイライトたっぷり明るめヘア◆夏菜、イメチェンヘアスタイル公開夏菜は「ハイライトをたーーっぷり入れました 光によってカーキベージュに見えたりシナモンベージュに見えたり 上より下の方がさらにハイライト多め 毛先はかなり明るい」と記し、ハイラ