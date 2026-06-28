俳優でモデルの高橋ひかるさん（24）が2026年6月21日、自身のインスタグラムを更新。デニムを使ったカジュアルコーデを披露した。オシャレな丸メガネをかけて高橋さんは、丸メガネをかけたショットを含む4枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、黒いTシャツにインディゴカラーのデニムを着用。ワイドデニムにヒールを合わせ、黒のバッグを肩にかけていた。2枚目では片足を挙げたポーズを披露していた。この投稿