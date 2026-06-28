【今週グサッときた名言珍言】野呂佳代伝説はまだ続く？ 黒木華「銀河の一票」視聴率ジワ伸び…ラスト目前で評価急上昇のワケ「私の反逆精神ってなんだろうって思ってたら、ロックって言ってもらって『それだ！』って」（木村多江／NHK「あさイチ」6月12日放送）◇◇◇木村多江（55）といえば、おしとやかで落ち着いた上品な女性というイメージがある。だが、共演経験もあり、友人でもある坂井真紀は「ロックの人」