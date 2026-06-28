【桧山珠美 あれもこれも言わせて】里見浩太朗さんの「もっとできることがあるんじゃ？と常に考えていました」に演技に対する貪欲さを垣間見た21日放送「叙々苑カップ芸能人ゴルフチャンピオン決定戦」（テレビ東京系）を見た。なんと7年ぶりの開催だとか。芸能界きってのゴルフ自慢43人が集結したが、顔ぶれが興味深い。つい最後まで見てしまったのはゴルフそのものよりも古き良き時代の「芸能界」がそこに映っていたからだ。