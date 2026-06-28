「触ってあげて」「おとなしいから絶対かまないよ」──。大物組長はこう言って飼い犬に触らせ、女性（23）や男児（2）に大ケガを負わせていた。狂犬病は致死率100%なのに日本の集団免疫は決壊寸前…12人噛みつけた四国犬はワクチン未接種世界最強の闘犬「ピットブル」を散歩中、女性に重傷を負わせたとして、愛知県警は24日、六代目山口組傘下「司興業」総裁の森健次（76）と組員の鶴谷雄大（37）両容疑者を重過失傷害と名古屋