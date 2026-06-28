【スポーツ時々放談】【前回を読む】世の葛藤を超えた全仏の涙と笑いの幕切れ…ズベレフ悲願のVに映ったテニス界の光と影新聞業界はいまも“ノーズロ”という言葉を使っているだろうか。広告なしの全面記事、ノーズロースの略とはいかにも男社会を偲ばせるが、最近の運動面は3ページも4ページもノーズロ。広告が取れないからとは思えない。高校スポーツからメジャーリーグまで、女子もパラも、ましてW杯となればノーズロでも間