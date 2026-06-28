◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組第３戦アルゼンチン３―１ヨルダン（２７日、ダラス競技場）アルゼンチン代表のＦＷメッシがＦＫを直接決めてＷ杯通算得点を１９に伸ばした。今大会初めて先発から外れ後半１５分から途中出場。出迎えた大歓声に応えて７試合連続ゴールのＷ杯記録を打ち立てた。今月２４日に誕生日を迎え、３９歳になっても黄金の左足は輝きを失わない。後半３５分、ゴール正面約２２メートルから左足を