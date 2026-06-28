アイドルグループSKE48の元メンバー・石田安奈さんが28日、自身のインスタグラムで第3子の誕生を報告しました。 【写真を見る】元SKE48【石田安奈】3児のママに！予定外の早期出産に驚きも「今は家族みんなで誕生を喜んでいます」石田さんは「ご報告です」と題して、「予定より早い出産となりましたが、先日、無事に第三子の男の子を出産しました♥」「突然のことで私自身も驚きましたが、今は家族みんなで新しい命の誕