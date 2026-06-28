政府は子どもの孤独・孤立の実態を把握し、支援につなげる体制を強化する。小中高生の2025年の自殺者が538人で過去最多を更新したのを踏まえた。いじめや虐待、生活困窮に加え、深刻な孤独・孤立も自殺につながり得るとみて、リスクが高い子どもを把握し、地域の中で確実に支援する仕組みを整備する。対策の重点計画を改定して盛り込む。政府は16歳以上の若者や高齢者らに対し、孤独・孤立感を尋ねる調査を21年から毎年実施。2