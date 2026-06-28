460団体、約１万3000人へのアンケートでは７割が反対真夏の暑さ対策として日本高等学校野球連盟（以下、日本高野連）が’28年春の導入を見据える７回制――。白熱した議論が進むなか、５月30日に開催された１回目の「意見交換会」において、大阪桐蔭の西谷浩一監督（56）は、「断固反対」という姿勢を貫いた。そんななか、７回制の導入に条件付きではあるものの賛成するという意見を表明する監督が現れた。西谷監督同様、甲子園常