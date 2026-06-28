映画から大切なことを教わりましたみなさん、ごきげんよう。知らない街で太っている人について行くと、９割の確率で焼き肉屋に辿り着く石塚英彦です。さて今回は、私が感動した映画（洋画）をいくつかご紹介させていただきます。子供の頃は、テレビでほぼ毎日「○○洋画劇場」「○○ロードショー」を観ることができました。その後、ＶＨＳやＤＶＤでお気に入りの作品が購入可能になり、現在はネットでいつでも映画を観られるように