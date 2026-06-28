◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（２８日・マツダスタジアム）広島・大盛穂外野手が、試合序盤から攻守で躍動した。「２番・中堅」で２戦ぶりにスタメン出場。同点の３回１死、中野の前方へのライナーにチャージし、ダイビングキャッチでピンチの芽を摘んだ。２点ビハインドの初回１死では阪神・高橋から左中間へ三塁打。続く菊池の中犠飛で本塁打へヘッドスライディングで生還。ユニホームの胸元がビリビリに破れるほどの