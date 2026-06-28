アソビシステム所属のアイドルグループ fav meの公式Xが、同じくアソビシステム所属の先輩グループ Toi Toi Toiのライブを客席袖から全力で盛り上げるメンバー・中本こまりの様子を収めたオフショット動画を投稿し、Toi Toi Toiメンバーから多くの反響が寄せられている。 （関連：