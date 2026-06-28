■MLBパドレス3ー15ドジャース（日本時間28日、ペトコ・パーク）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャースの山本由伸（27）が敵地でのパドレス戦に今季15度目の先発登板し、6回、89球を投げて被安打5、奪三振4、四死球2、失点2（自責点2）で8勝目を挙げた。また、今季12度目のクオリティスタート（QS）。チームは1ー1の同点で迎えた6回に打者一巡の猛攻で一挙に9得点を挙げ、今季最多タイの15