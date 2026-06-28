◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（２８日・マツダ）阪神・高橋遥人投手が、２回先頭の佐々木に右翼ポール直撃のソロ本塁打を浴びた。本塁打は５月２２日・巨人戦（東京Ｄ）でキャベッジに打たれて以来となる。初回にも大盛に左中間へ三塁打を運ばれ、菊池の中犠飛で得点されていた。試合前時点で防御率１・０６の左腕が、まさかの２イニング連続失点となった。この日勝てば、球団では１９４７年の御園生崇男以来７９年ぶり３