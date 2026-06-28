今週はサッカーワールドカップの決勝進出をかけた戦いが佳境でしたが、様々な思いで母国のチームを応援した人たちがいます。敵地・アメリカに乗り込み、まさに完全アウェイの戦いを強いられたのが、イランの人たちでした。【写真を見る】トランプ氏「イランが間違ってる､イランが間違ってる､イランが間違ってるんだ！」「平和になってほしい」W杯を見守るイラン人たちの思いワールドカップを共に観戦しようと集まったのは、日本に